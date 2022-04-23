Vali Coşkun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programına katıldı
Vali Ömer Faruk Coşkun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle 12 Şubat İlkokulu’nun düzenlemiş olduğu programa katıldı.
KAHRAMANMARAŞ 23.04.2022, 17:33
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan programda
İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.
Öğrencilerimizin okuduğu şiirler ve çeşitli gösterilerinin yer aldığı kutlama programı büyük bir katılımla gerçekleştirildi.
Törene Valimiz Ömer Faruk Coşkun’un yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.
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