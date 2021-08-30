Vali Coşkun: 30 Ağustos birlikteliğin sembolüdür

Vali Coşkun, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Büyük bir kurtuluş mücadelesi sonucunda şanlı tarihimize altın harflerle yazılan 30 Ağustos Zaferi’nin 99. yıldönümünü milletçe kutlamanın coşkusunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz.

30 Ağustos Zaferi, önemli bir askeri başarı olmasının yanında vatan ve millet sevgisinin, milletimizin sarsılmaz azminin, sahip olduğu üstün iradenin ve güçlü birlikteliğinin de unutulmaz sembolüdür.

26 Ağustos 1071'de Malazgirt Meydan Muharebesi'nde kazandığı zaferle Anadolu'yu vatan yapan milletimiz, yine bir 26 Ağustos günü başlattığı ve 30 Ağustos 1922'de kazandığı zaferle, Anadolu'nun ebediyen Türk yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya haykırmış ve ilelebet payidar olacak Türkiye Cumhuriyeti'nin de inşa sürecini başlatmıştır.

Aziz Kahramanmaraşlılar, Tarih boyunca gücünü; birlik, beraberlik ve kardeşliğinden alan milletimizin sahip olduğu mukaddes değerler etrafında oluşturduğu bu kenetlenme anlayışı ve Büyük Taarruz Ruhu, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da karşılaşacağımız badireleri aşmamızda en büyük güvencemiz olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan yapan tüm ecdadımızı, bugüne kadar mukaddes değerlerimiz uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Şanlı Ordumuzun ve Aziz Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor, saygılarımı sunuyorum.