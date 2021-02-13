Vali Coşkun'a Kurtuluş Mücadelesine özel ziyaret
Şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze bağlı çocuk evlerinde kalan Sude Naz Severdim ile Emirhan Bunduk, giydikleri yöresel kıyafetlerle, Vali Ömer Faruk Coşkun’u ziyaret ettiler.
Çocuklara eşlik eden Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, çocuklarda milli manevi duyguları pekiştirmek ve tarih bilincini geliştirmek için Kahramanmaraş İl Müdürlüğünce başlatılan “İstiklalden İstikbale” projesi ile ilgili bilgiler verdi.
Müdür Mutlu Kaya “Çocuk evlerinde kalan çocuklar, 80 İlimizdeki çocuk evlerindeki kardeşlerine yazdıkları mektuplarla kurtuluş mücadelesinde yaşanan kahramanlık destanı ile ilgili duygularını kaleme aldılar.
Mektupla birlikte yine çocuklarımız, kendi el emeği göz nuru olan Filografi Sanatı ve nakış ile yaptıkları İstiklal Madalyası, Milli Mücadelenin simge isimlerinden olan Senem Ayşe örgü bebeği ve kurtuluşu simgeleyen resimler hazırladılar” dedi.
Çocuklarla bir süre sohbet eden Vali Coşkun, çocukların böyle anlamlı bir projeyi hayata geçirmelerinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek, emeği geçen tüm çocuklarımızı tebrik etti. Ayrıcı projenin hayatı geçirilmesinde emeği geçen herkese İl Müdürlüğümüz nezdinde de teşekkür etti.
Çocuklar, Vali Coşkun’a hitaben yazılan bir mektupla birlikte filografi sanatıyla yaptıkları İstiklal Madalyası ve bebekleri hediye ettiler.
|İmsak
|05:56
|Güneş
|07:17
|Öğle
|12:51
|İkindi
|15:49
|Akşam
|18:16
|Yatsı
|19:32
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|23
|48
|2. Beşiktaş
|23
|48
|3. Fenerbahçe
|23
|48
|4. Trabzonspor
|23
|42
|5. Alanyaspor
|23
|41
|6. Hatayspor
|23
|38
|7. Gaziantep FK
|23
|38
|8. Karagümrük
|23
|37
|9. Antalyaspor
|23
|31
|10. Malatyaspor
|23
|29
|11. Sivasspor
|23
|28
|12. Göztepe
|23
|26
|13. Kasımpaşa
|23
|26
|14. Rizespor
|24
|26
|15. Kayserispor
|24
|25
|16. Erzurumspor
|24
|25
|17. Konyaspor
|22
|24
|18. Başakşehir
|23
|24
|19. Gençlerbirliği
|22
|20
|20. Ankaragücü
|23
|19
|21. Denizlispor
|23
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|20
|44
|2. İstanbulspor
|21
|40
|3. Samsunspor
|20
|40
|4. Adana Demirspor
|20
|37
|5. Altınordu
|21
|37
|6. Tuzlaspor
|20
|36
|7. Altay
|20
|35
|8. Ankara Keçiörengücü
|20
|34
|9. Bursaspor
|20
|30
|10. Bandırmaspor
|21
|30
|11. Ümraniye
|21
|27
|12. Adanaspor
|20
|24
|13. Boluspor
|20
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|20
|19
|15. Balıkesirspor
|20
|19
|16. Menemen Belediyespor
|20
|19
|17. Ankaraspor
|21
|13
|18. Eskişehirspor
|21
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|22
|50
|2. Leicester City
|24
|46
|3. M. United
|23
|45
|4. Liverpool
|24
|40
|5. Chelsea
|23
|39
|6. West Ham
|23
|39
|7. Everton
|21
|37
|8. Tottenham
|22
|36
|9. Aston Villa
|21
|35
|10. Leeds United
|22
|32
|11. Arsenal
|23
|31
|12. Southampton
|22
|29
|13. Crystal Palace
|23
|29
|14. Wolverhampton
|23
|27
|15. Brighton
|23
|25
|16. Newcastle
|23
|25
|17. Burnley
|22
|23
|18. Fulham
|22
|15
|19. West Bromwich
|23
|12
|20. Sheffield United
|23
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|20
|51
|2. Real Madrid
|22
|46
|3. Barcelona
|21
|43
|4. Sevilla
|21
|42
|5. Villarreal
|22
|36
|6. Real Sociedad
|22
|35
|7. Real Betis
|22
|30
|8. Granada
|22
|30
|9. Celta de Vigo
|23
|29
|10. Levante
|21
|27
|11. Athletic Bilbao
|21
|25
|12. Valencia
|22
|24
|13. Getafe
|22
|24
|14. Cádiz
|22
|24
|15. Osasuna
|22
|22
|16. Deportivo Alaves
|22
|22
|17. Eibar
|22
|20
|18. Real Valladolid
|22
|20
|19. Elche
|21
|18
|20. Huesca
|22
|16