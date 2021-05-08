Vali Coşkun, Anneler Günü’nü kutladı

Vali Coşkun, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Sevgi ve şefkatle, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen annelerimiz, güçlü bir toplumunda temel direğini oluşturmaktadır.

Annelik; yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen, dünyadaki en yüce duygulardan biridir. Karşılıksız sevginin en güzel örneklerini veren annelerimiz, sonsuz bir sevgi ve özveri ile aynı zamanda bizlere, geleceğimize uzanan yolda rehberlik eden ilk öğreticilerimizdir.

Varlığıyla hayata anlam katan, şefkat dolu yüreğiyle çocuklarına yol gösteren annelerimizin hakkı hiçbir şekilde ödenemez. Anne sevgisi, sevgilerin en büyüğü, en kıymetlisidir.

En değerli varlığımız, baş tacımız annelerimizin tek beklentisi ise sevgidir. Onları mutlu etmek, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, gurur duyacakları evlatlar olmak, annelerimiz için en büyük armağandır. Onların gülen yüzleri bizler için de en değerli hazinedir.

Peygamber Efendimizin (S.A.V) “Cennet, annelerin ayakları altındadır” sözü, dinimizin annelerimize verdiği önemi ve onlara göstermemiz gereken hürmeti gözler önüne sermesi açısından çok anlamlıdır.

Anneler günü vesilesiyle, nice emeklerle yetiştirdikleri evlatlarını vatan uğruna şehit veren annelerimizin acılarını bir kez daha yürekten paylaşıyor, tüm şehit annelerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Başımızın tacı annelerimizden hayatta olmayanlara rahmet, yaşayan annelerimize ise sağlıklı uzun ömürler diliyor, anneler gününü kutluyorum.”