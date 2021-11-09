Vali Coşkun: 'Atatürk, Tarihe İz Bırakan Bir Komutan'

Vali Coşkun, paylaştığı mesajda şu iadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete uğurladığımız günün yıl dönümünde Türk Milleti olarak saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.

Askeri yetenekleri ve devlet adamlığı vasıfları ile çağının en önemli liderlerinden olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk; tarihe, insanlığa ve mazlum milletlere örnek olmuş bir askerdir.

Gazi Mustafa Kemâl Atatürk'ü tarihe iz bırakan bir komutan ve lider yapan en büyük özelliği ise kuşkusuz ki milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıdır.

Aziz Hemşehrilerim,

10 Kasım’lar, sadece yas günü değil, Atatürk’ün en büyük eseri Türkiye Cumhuriyeti’ni milli birlik ve toplumsal dayanışma ruhu içinde geliştirip koruyarak, geleceğe taşıma azmimizi tazelediğimiz günler olmalıdır.

Şüphesiz ki, gelecek nesillerimizin de aynı şuur ve inançla, bayrağı bizlerden devralacaklarına, vatandaşlığından gurur duyduğumuz Ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşıyacaklarına inancımız tamdır.

Unutulmamalıdır ki,

Atatürk’ün bizlere emanet ettiği bu cennet vatanın ve Cumhuriyet'in, ilelebet var olması için göstereceğimiz çaba, O'na olan saygımızın da en güzel ifadesi olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, silah arkadaşlarını ve vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyor; gazilerimize ise aileleriyle birlikte sağlıklı bir ömür diliyorum."