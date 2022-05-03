Vali Coşkun, bayram ziyareti!

Vali Coşkun ve eşi Sevilay Coşkun, Kıbrıs Gazimiz Halef Tunç, Gazimiz Piyade Uzman Çavuş Ökkeş Temiz ve değerli aileleriyle bir araya geldi.

Ziyaretler esnasında gazilerimiz ve aileleriyle ile bir süre hasbihal eden Vali Coşkun, “Vatanı ve kutsalları uğruna can vermeyi yaşamaktan üstün tutan aziz milletimizin tarihi, bu yolda canlarını feda eden şehit ve gazilerimizin destanlarıyla doludur. Bizlerde, "Ölürsek şehit, kalırsak gazi" anlayışıyla vatan, bayrak ve millet uğruna bir an bile düşünmeden canını ortaya koyarak mücadele eden yiğitlerimiz ve onların kıymetli aileleri için ne yapsak azdır.

Bu vesileyle aziz vatanımızın bekası için canlarını hiçe sayan tüm şehitlerimize rahmet, siz değerli gazilerimiz ile kıymetli ailelerinize de sağlık ve afiyet diliyor, Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum” dedi.

Gazilerimiz ve kıymetli aileleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Vali Coşkun ve eşi Sevilay Çoşkun’a nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ettiler.

Vali Ömer Faruk Coşkun’a ziyaretleri esnasında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya’da eşlik etti.