Vali Coşkun: Bu bayram kaza oranları azaldı
Trafik kazalarına bağlı can kaybı bu ramazan bayram'ında, son 10 yılda kaza sayısında yüzde 37, ölümlü kazalarda yüzde 55, kazalara bağlı can kaybı sayısında yüzde 61, yaralı sayısında ise yüzde 47 azalış görüldü.
KAHRAMANMARAŞ 09.05.2022, 09:52 09.05.2022, 17:40
Kahramanmaraş’ta da il emniyet müdürlüğünün kent genelinde aldığı tedbirlerle can kaybının yaşanmadığı bu bayramda az sayıda maddi hasarlı kazalar meydana geldi.
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun alınan tedbirlerin sonuç verdiğine dikkat çekerek tüm sürücüleri bir kez daha kurallara uymaya davet etti.
Namaz Vakti 09 Mayıs 2022
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