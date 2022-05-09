Vali Coşkun: Bu bayram kaza oranları azaldı

Kahramanmaraş’ta da il emniyet müdürlüğünün kent genelinde aldığı tedbirlerle can kaybının yaşanmadığı bu bayramda az sayıda maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun alınan tedbirlerin sonuç verdiğine dikkat çekerek tüm sürücüleri bir kez daha kurallara uymaya davet etti.