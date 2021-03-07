Vali Coşkun'dan "8 Mart Kadınlar Günü" Mesajı

Tarih boyunca kurduğumuz devletlerin harcını yoğuran, Kurtuluş Savaşı’nın görünmez kahramanları olan, istiklalimize ve istikbalimize yönelik tehditlere karşı en ön saflarda mücadele eden kadınlarımızın toplumda hak ettikleri konuma yükselmeleri de, gelecek nesillerimizin inşası adına son derece önemlidir.

Öyle ki, kadınlarımız; eğitimden sağlığa, siyasal yaşamdan iş dünyasına kadar üstlendikleri sorumluluklarla, Türk Milleti'nin geleceğe güvenle bakmasının teminatı olmuşlardır.

“Cennet annelerin ayakları altındadır” buyruğuna bizleri muhatap kılan bir anlayışın mensupları olan bizler, bugüne kadar kadınlara yönelik her türlü şiddetin, ayrımcılığın ve istismarın karşısında olduğumuz gibi bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.

Aile kurumunun temel taşı, kültürümüzün temsilcisi ve koruyucusu olan kadınlarımızın, hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarına imkân sağlayacak şartları hazırlamanın hepimizin ortak sorumluluğu olduğu unutulmamalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle; şehit ve gazi yakını kadınlarımız başta olmak üzere; bizi biz yapma hedefinde, yüreklerindeki sevgi ve şefkati hiçbir karşılık beklemeden veren kadınlarımızın, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü” kutluyor, en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.