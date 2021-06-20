Vali Coşkun ’dan anlamlı Babalar Günü ziyaretleri

Kahramanmaraş Valiliği’nden yapılan basın duyurusunda, ‘Valimiz Ömer Faruk Coşkun, eşi Sevilay Coşkun ile birlikte Babalar Günü münasebetiyle, şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli emaneti olan ailelerine ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Vali Coşkun ziyaretler kapsamında, Kıbrıs Gazisi Ali Yanık, Şehit J. Uzm. Çvş. Erkan İmalı ve Şehit Polis Memuru Dursun Sevmez’in kıymetli aileleriyle bir araya geldi.

Şehitlerimizin ve gazimizin aileleri ile bir süre hasbihal eden Vali Coşkun, ailelere; sağlıklı, mutlu ve hayırlı ömürler dileğinde bulundu.

Fırsat buldukça şehit ve gazi ailelerimizi ziyaret etmeye çalıştıklarını ifade eden Vali Coşkun, “Vatan, bayrak ve millet sevgisi uğruna bir an bile düşünmeden canını ortaya koyarak mücadele eden yiğitlerimiz ve onların kıymetli aileleri için ne yapsak azdır. Sizler bize şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetisiniz. Babalar Günü vesileyle, aziz vatanımızın bekası için canlarını feda eden tüm şehitlerimize rahmet, hayatta olan gazilerimize de sağlık ve afiyet diliyor, başta şehit babalarımız olmak üzere tüm babalarımızın da Babalar Günü’nü kutluyorum” dedi.

Şehitlerimizin ve gazimizin aileleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Vali Coşkun ve eşi Sevilay Coşkun’a nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ettiler.’ Denildi.