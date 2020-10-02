Vali Coşkun'dan ASKF 'ye Ziyaret!

Vali Coşkun'u ASKF Başkanlığında Federasyon Başkanı Ergün Önal, Futbol İl Temsilcisi Ali Kazancı ve Yönetim Kurulu Üyeleri karşıladı.

İlimiz Valisi Ömer Faruk Coşkun misafirperverliği için Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ergün Önal ve Yönetimine teşekkür etti.

Vali Coşkun "Valilik olarak pandemi sürecinde yapılan çalışmalar, sağlık alanında vatandaşa sunulan imkanlar hakkında bilgi vererek vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve temizlik hususuna dikkat etmelerini" istedi.

Vali Coşkun "kurallara uyulduğu takdirde dünyanın başına bela olan virüsten en az zararla çıkılacağını ve bir an önce kurtulacağımızı da" ifade etti.

"Pandeminin bir an önce bitmesini ve stadlarda ve salonlarda sporun her branşında faaliyetlerin başlaması temennisinde bulunan Vali Coşkun son olarak ise şunları söyledi "Amatör Spor'a imkanlarımız dahilinde yardımcı olacağız, olunması noktasında gayretimiz olacaktır İnşallah" dedi.

"Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunu, çalışmaları, İlimizdeki Amatör Spor Kulüpleri ve pandemi süreci ile ilgili olarak Vali Ömer Faruk Coşkun'a bilgiler veren ASKF Başkanı Ergün Önal, Vali Coşkun'a ziyaretinizi önemsiyor, teşekkür ediyoruz dedi.

Ziyaretin anısına Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Yönetimi adına Başkan Ergün Önal tarafından forma takdim edildi.

Pandemi tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen ve son derece samimi ortamda süren ziyaret yaklaşık bir saat sürdü.