Vali Coşkun'dan gaziler ve ailelerine ziyaret

Ziyaretler kapsamında Vali Coşkun, Kore Gazimiz Şükrü Türkmen ve kıymetli ailesi, vefat eden Kıbrıs Gazisi Hasan Baykuş’un saygıdeğer ailesi, Gazi P. Uzm. Çvş, Kamil Vural ve değerli ailesiyle bir araya geldi.

Ziyaretlerde gaziler ve aileleriyle ile bir süre hasbihal eden Vali Coşkun, “Sizler bize devletimizin ve milletimizin emanetisiniz. Elimizden geldiğince şehit ailelerimiz ve gazilerimizle bir araya gelip hallerini hatırlarını sormaya çalışıyoruz. Bilinmelidir ki, üzerinde yaşadığımız coğrafyanın aziz milletimiz için vatan haline dönüşmesi, şehit ve gazilerimizin canları pahasına verdikleri ulvi mücadele ile gerçekleşmiştir. Bu cennet vatan uğruna cepheden cepheye koşan ve şehit olmayı göze alan Gazilerimiz, cesaretin ve fedakârlığın simgesi, ülkemizin medarı iftiharıdır.

Bu vesileyle, kutsal vatan topraklarımızın her karışında kanı ve alın teri olan ecdadımıza, şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Aziz şehitlerimizin saygıdeğer ailelerine, kahraman gazilerimize ve kıymetli ailelerine de en içten duygularımla saygılarımı sunup, hayırlı ve sağlıklı bir ömür niyazında bulunuyorum,” dedi.

Gazilerimiz ve kıymetli aileleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Vali Coşkun’a, nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ettiler.

Ziyaretler sonrasında Vali Coşkun, mahallelerimizdeki vatandaşlarımızla da selamlaşıp bir süre hasbihal etti.



Vali Ömer Faruk Coşkun’a ziyaretleri esnasında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya’da eşlik etti.