Vali Coşkun'dan koruyucu ailelerine ev ziyareti

Koruyucu aileler ve çocukları ile bir süre sohbet eden Vali Coşkun, “ Ülkemizin ve geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın huzurlu ve mutlu bir aile ortamında yetişmeleri çocuklarımızın sağlıklı gelişimi bakımından çok önemli.

Bu anlamda gönüllü koruyucu ailelerimiz çocuklarımızın yarınlara hazırlanmasında kutsal bir görev üstlenmişlerdir. Siz kıymetli koruyucu ailelerimiz sayesinde çocuklarımız sıcak ve mutlu bir aile ortamında büyüyorlar.

Çocuklarımızın vatanına milletine faydalı iyi bireyler olarak yetişmesinde büyük emeği olan kıymetli ailelerimize devletimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi.

Koruyucu ailelerimiz de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Vali Coşkun ve eşi Sevilay Coşkun’a nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ettiler.

Ziyarette ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin koruyucu ailelerimize gönderdiği 30 Haziran Koruyucu Aile Günü tebrik mektubu takdim edildi.

Vali Coşkun’a ziyaretleri sırasında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya da eşlik etti.