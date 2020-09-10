Vali Coşkun'dan, siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu'ya ziyaret!

Vali Coşkun’a, Pandemi sürecini evlerinde geçirdiklerini ve bu süreci nasıl değerlendirdiklerini anlatan Ayşe ve Sema Tanrıkulu, Pandemi süreci dolayısıyla yüz yüze eğitimlere devam edemediklerini, üniversiteyi ve arkadaşlarını özlediklerini ifade ettiler.

Vali Coşkun, Pandemi sürecini sorunsuz atlatılabilmenin ve yüz yüze eğitimlere biran evvel başlamanın yolunun Bilim Kurulunun tavsiyeleri ile Sağlık Bakanlığı ve ilgili Bakanlıklarımızın aldığı tedbirlere sıkı sıkıya uymaya bağlı olduğunu söyledi.

Vali Coşkun ayrıca, Ayşe ve Sema’ya eğitimleri konusunda gerekli yardımların devam etmesi için gayret gösterileceğini ifade etti.

Ayşe ve Sema kardeşler ve ailesi Vali Coşkun’a yaptıkları ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.

Vali Coşkun’a ziyaretlerinde Türkoğlu Kaymakamı Gürbüz Saltaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve Kırmakaya Mahallesi Muhtarı İsa Özay da eşlik etti.

Ziyaretin ardından mahalle sakinleri ile de hasbihal ederek taleplerini alan Vali Coşkun, vatandaşları maske, mesafe ve temizlik kurallarına sıkı sıkıya uymaya davet etti.