Vali Coşkun Elbistan Şehir Müzesi’nde incelemelerde bulundu
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun Elbistan ilçesindeki Şehir Müzesinde incelemelerde bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 26.05.2021, 16:34 26.05.2021, 17:49
Vali Ömer Faruk Coşkun Elbistan Şehir Müzesi’nde incelemelerde bulundu.
Öğle saatlerinde Elbistan ilçesine giden Vali Coşkun’u Kaymakam Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert ve Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak karşıladı.
Beraberindeki heyetle birlikte resmi açılışa hazırlanan şehir müzesini gezen Vali Coşkun ilgililerden bilgi aldı.
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