Vali Coşkun: Farklılıklara saygı duyalım

Vali Coşkun mesajında, şunları dile getirdi: “Tüm insanların dil, din, ırk, cinsiyet ve yaş gibi farklılıklarıyla doğuştan ve eşit bir şekilde sahip oldukları hak ve özgürlükleri teminat altına alındığı, insanlığın ortak paydası olan 10 Aralık İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul edilişinin 72. yıl dönümünü kutluyoruz. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini ilk imzalayan ülkeler arasında olan Türkiye, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için önemli adımlar atmıştır. Bizim inancımızda ve kültürümüzde; hakkı korumak, insanlar arasında ayırım yapmamak, farklılıklara saygı duymak en önemli prensiplerdendir.

Türkiye, zalimin ve mazlumun kimliğine göre tavır belirleyen zihniyetlerin karşısında bugün de her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak, sosyal adaleti sağlamak ve toplumsal refahı tesis etmek için güçlü bir irade göstermeye devam etmektedir.

Devlet ve millet olarak insan hak ve özgürlüklerini benimseyerek sahip olduğumuz farklılıkları sevgi, saygı ve hoşgörü ekseninde birer zenginlik olarak görme ve bu değerleri ülkemizi çok daha güçlü kılacak şekilde geleceğe taşıma azim ve kararlılığını yılmadan sürdürecek ve yeryüzündeki bütün mazlumların haklarının savunucusu ve hamisi olmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; İnsan Hakları Günü’nün, dünyanın her yerindeki mazlum ve mağdur insanlar başta olmak üzere, tüm insanlık için daha fazla eşitlik, özgürlük ve adalet dolu günlerin yaşanmasına vesile olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımızın insan hakları gününü kutluyorum.”