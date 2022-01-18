Vali Coşkun, “Herhangi bir can kaybı yok”
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde akşam saatlerinde petrol boru hattında yaşanan patlama geceyi gündüze çevirdi.
KAHRAMANMARAŞ 18.01.2022, 22:50
Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Narlı Mahallesi’nde yer alan petrol boru hattında bilinmeyen nedenle patlama yaşandı. Patlama sonucu alev alan boru hattı, Gaziantep-Kahramanmaraş yoluna sıçradı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgede yaşanan kar ve tipi nedeniyle yaşanan olumsuz hava şartlarına rağmen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Yangın nedeniyle Gaziantep-Kahramanmaraş karayolu çift yönlü trafiğe kapatılırken, bölgede Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun incelemelerde bulundu.
“HERHANGİ BİR CAN KAYBI YOK”
Yangının yerleşim bölgesinde olmadığını ifade eden Vali Coşkun, yaşanan olayda herhangi bir can kaybının olmadığını belirtti.
Yangına müdahale sürüyor.
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