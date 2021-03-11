Vali Coşkun: İstiklal Marşı en değerli hazinemizdir

Vali Coşkun, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Azmin, kararlılığın ve bağımsızlığın sembolü İstiklal Marşımızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde “Milli Marş’’ olarak kabul edilişinin 100. Yıl dönümünü kutlamanın haklı gurur ve mutluluğu içerisindeyiz.

Türk Milletinin var olma mücadelesini ölümsüzleştiren, milletin her bir ferdini ortak ideallerde buluşturan İstiklal Marşımız, milletimizin en zor şartlarda içinde bulunduğu durumu ve sahip olduğu gücü bugüne taşıyan, geçmişle geleceği buluşturan, hürriyet ve istiklal aşkını yansıtan en kıymetli değerimizdir.

İstiklal Marşımız, Türkiye’nin her bir köşesinde; bu milletin, bu toprakların ilelebet varlığını sürdürmesi için silahıyla, bileğiyle mücadele eden, dualarıyla manevi katkı veren insanımızın, en saf en temiz duygularını yansıtır.

Milli mücadelenin en zor döneminde Vatan Şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan bu eşsiz eser, halkımıza büyük cesaret ve moral vermiş, milletimizin de şahlanışının timsali olmuştur.

Milletimizi aynı istikamet etrafında birleştiren İstiklal Marşı’na saygı duymak, her bir mısrasında şehitlerimizin aziz hatıralarının olduğunu bilmek, İstiklal Marşı’nın yazılmasına neden olan milli mücadele yıllarının önem ve şuuruna vararak vatanımıza ve cumhuriyetimize sahip çıkmak ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimize bu bilinci aşılamak hepimizin görevidir.

İstiklal Marşı’mızın yazarı Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un, “Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın” temennisini yineleyerek, bu anlamlı gün vesilesiyle, İstiklal Marşı’mızın TBMM’de kabulünün 100. Yıl dönümünde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”