Vali Coşkun, Jandarma Personeli ve Güvenlik Korucuları ile iftar yaptı
Vali Ömer Faruk Coşkun, Pazarcık İlçemizde Güvenlik Korucularımız ve Jandarma Personelimizle iftarda bir araya geldi.
İftar programı Kuranı Kerim tilavetiyle başladı. Sonrasında ise yapılan dualar ve okunan ezanın ardından hep birlikte oruçlar açıldı.
Güvenlik Korucularımız ve Jandarma Personelimizle bir süre hasbihal eden Vali Coşkun, "Vatanın bölünmez bütünlüğü ve ilimizin huzuru adına omuz omuza çalışmalar yürüterek fedakârlıklar gösteren siz kıymetli güvenlik güçlerimizin çalışmaları her türlü takdirin üstündedir.
Ülkemizin birlik ve beraberliğine sağladığınız katkılardan dolayı sizlere şükranlarımı sunuyorum. Bu kutsal mücadelede şehit olan askerlerimize, güvenlik güçlerimize, güvenlik korucularımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ise sabır diliyorum. İftar programına katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, yaklaşan Ramazan Bayramınızı kutluyorum" dedi.
İftar programına, Valimiz Ömer Faruk Coşkun’un yanı sıra Pazarcık Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, 22. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Jandarma Personelimiz ve Güvenlik Korucularımız katıldı.
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