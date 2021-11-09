Vali Coşkun, Kahramanmaraşlı vatandaşları video çekerek uyardı
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile İl Jandarma Komutanı Mustafa Özdurhan, trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında çektikleri videoyu kurumlarının sosyal medya hesaplarından paylaştı.
KAHRAMANMARAŞ 09.11.2021, 10:15 09.11.2021, 17:21
Vali Coşkun "Bi Hareketine Bakar Hayat" etiketiyle paylaştığı videoda, "Trafikte emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini yüzde 45 azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar." dedi. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özdurhan'ın ise direksiyon başında göründüğü videoda, "Trafikte emniyet kemeri yaralamalı kazalarda riski yüzde 60 azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar." ifadesini kullandı.
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