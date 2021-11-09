Vali Coşkun, Kahramanmaraşlı vatandaşları video çekerek uyardı

Vali Coşkun "Bi Hareketine Bakar Hayat" etiketiyle paylaştığı videoda, "Trafikte emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini yüzde 45 azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar." dedi. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özdurhan'ın ise direksiyon başında göründüğü videoda, "Trafikte emniyet kemeri yaralamalı kazalarda riski yüzde 60 azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar." ifadesini kullandı.