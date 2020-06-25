Vali Coşkun Kahramanmaraş'lıları bu konuda uyardı!
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Çoşkun maske konusunda vatandaşları uyardı. Kontrollü sosyal hayat dönemindeyiz lütfen maske ve sosyal mesafe ye dikkat edelim ifadelerinde bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 25.06.2020, 21:00 25.06.2020, 21:08
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Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, tüm Türkiye’de olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da Koronavirüsle mücadelesini Kahramanmaraşlılarla birlikte özverili bir şekilde devam ettiğini ancak Virüsün yayılma hızını azaltmak için maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesinin gerektiğine vurgu yaptı.
Vali coşku, twitter’da yaptığı paylaşımda “Tedbirler kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan vatandaşlarımıza gerekli cezai müeyyideler uygulanacaktır. Tüm vatandaşlarımızı alınan tedbirlere uymaya davet ediyoruz. Birlikte başaracağız.” İfadelerini kullandı.
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