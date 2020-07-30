Vali Coşkun, Kurban Bayramı öncesi şehit aileleri ve gazilerimizle bir araya geldi!
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi’ni ziyaret eden Vali Ömer Faruk Coşkun, Kurban Bayramı öncesi şehit aileleri ve gazilerimizle bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 30.07.2020, 07:12
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Dernek Başkanı Yunus Karaman’dan, şehit aileleri ve gazilerimize sunulan hizmetler ve talepleri ile ilgili bilgiler alan Vali Coşkun, Dernek Yönetimi nezdinde tüm şehit aileleri ve gazilerimizin Kurban Bayramı’nı tebrik etti.
Vatanı ve milleti için canını feda eden şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet dileyen Vali Coşkun, şehitlerimizin kıymetli emaneti olan ailelerinin ise her zaman başımızın tacı olduğunu belirterek, hayırlı ve uzun ömür temennisinde bulundu.
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