Vali Coşkun, Kurban Bayramı’nı kutladı

Bayramlar; mutlulukların paylaşıldığı, dargınlıkların unutularak birlik, beraberlik, kardeşlik duygularının güçlendirildiği, sevgi, saygı ve hoşgörü ile kucaklaşmaya imkân sağlayan müstesna günlerdendir.

Yüce Türk Milleti’nin en güzel hasletlerinden biride ihtiyaç sahiplerinin yanında bulunmaktır. Bayram vesilesiyle bizlerde kimsesiz, hasta ve yaşlılarımızı ziyaret etmeli, yetimlerin, kimsesizlerin tebessümüyle, bayram sevincimize onları da ortak etmeliyiz.

Aziz Hemşehrilerim, bilindiği üzere salgın tehlikesi henüz tam anlamıyla geçmiş değil. Bayramda ziyaretlerimizi yaparken mümkün mertebe sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına hassasiyet göstermeli, tedbiri elden bırakmamalıyız. Unutmayalım, millet olarak daha güzel yarınlara ve bayramlara kavuşmamız alacağımız tedbirlere bağlıdır.

Saygıdeğer hemşehrilerimden bir diğer istirhamım ise, bayram seyahatleri esnasında trafik kurallarına uymaları, yorgun ve uykusuz bir şekilde yola çıkmamaları, özellikle hız kurallarına da azami derecede riayet etmeleridir.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere; Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor, bayramın ülkemizle birlikte tüm dünyaya barış, huzur, kardeşlik ve mutluluk getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

Millet olarak salgın hastalıkların ve sosyal mesafelerin olmadığı, küçüklerimizle doyasıya kucaklaşıp, büyüklerimizin ellerinden öpebildiğimiz, nice güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. Bayramınız mübarek olsun.