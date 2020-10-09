Vali Coşkun Kuyumcukent’te incelemelerde bulundu!
Vali Ömer Faruk Coşkun, yapım aşamasında sona gelinen Altınşehir ismi verilen Kuyumcukent Sitesi’nde incelemelerde bulundu.
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu ve Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Öz ile bir süre görüşen Vali Coşkun, Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Öz’den Kuyumcukent Sitesi hakkında bilgiler aldı.
Kuyumcukent Sitesi’nde 325 işyerinin bulunduğunu ifade eden Başkan Öz, “Kuyumcukent Sitesi’nde şu anda 4 bin kişilik istihdam kapasitesi bulunuyor. Buranın tam faaliyete geçmesiyle birlikte 7 bin kişilik istihdam kapasitesine ulaşacağız. Ülkemizin ve şehrimizin kalkınmasına ve istihdamın artırılmasına çok ciddi katkılar sunacağına inanıyoruz.” dedi.
Laboratuvar, Modelleme Atölyeleri ve işyerlerinde incelemelerde bulunan Vali Coşkun, sitenin kuyumcu esnaflarımıza hayırlı olması temennisinde bulunarak, bu güzel hizmetin ilimize kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
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