Vali Coşkun maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı!

Vali Coşkun ziyaretler sırasında esnaf ve vatandaşlarımıza maske, sosyal mesafe ve temizlik konularında hatırlatmalarda bulundu.

Ziyaretler esnasında hemşehrilerimizle de bir süre sohbet eden Vali Ömer Faruk Coşkun, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında ilgili bakanlıklarımızın ve Bilim Kurulumuzun almış olduğu tedbir kararlarına riayet edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Esnaf ziyareti sırasında Halk Otobüsleri’nde de incelemelerde bulunan Vali Coşkun, yolculuk esnasında vatandaşlarımızdan, tedbirlere uyulması konusunda yüksek derecede hassasiyet beklediklerini söyledi.

Ziyaret sonrası konuşan Vali Coşkun, “İşletmelerimiz, esnaflarımız mümkün olduğunca bakanlığımızın belirlemiş olduğu tedbirlere uymaya çalışıyorlar ve ziyaretlerimizde esnaflarımızdan aldığımız bilgilere göre de vatandaşlarımız genelde bu konuda duyarlı. Alışverişe geldikleri zaman müşterilerin mutlaka hassasiyet gösterdiklerini söylüyorlar. Bizde tabii bunları duymaktan memnun olduk,” diye konuştu.

Vali Coşkun ayrıca; “Geldiğimiz süreç itibariyle hem Türkiye’de hem dünyada yeni kontrollü hayatla birlikte vakalarda bir miktar artışlar var. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için bütün vatandaşlarımızın bakanlığımızın belirlemiş olduğu tedbirlere riayet etmesi gerekiyor. Mutlaka evden çıktıktan sonra maske takmaları gerekiyor. Özellikle kalabalık ortamlardan zorunlu olmadıkça uzak kalmaları gerekiyor. Eğer bütün vatandaşlarımız bu konuda yeterli hassasiyeti gösterirse vakaların tekrar aşağıya doğru seyredeceğine inanıyorum. “Sağlık İçin Hepimiz İçin” mutlaka vatandaşlarımız bilim kurulumuzun belirlemiş olduğu kurallara uysun. Birlikte başaracağız inşallah,” dedi.