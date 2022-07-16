Vali Coşkun : ‘Milletimiz Gücünü Ülkenin Kalkınması Barışı Ve Huzuru İçin Harcayacaktır’
15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Dolayısıyla Demokrasi Meydanında Düzenlenen Etkinliklere Katılan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun Vatandaşlara Hitap Etti.
KAHRAMANMARAŞ 16.07.2022, 14:34
Vali Coşkun Konuşmasında Hain Teşebbüsün Bertaraf Edildiğine Dikkat Çekti.
Vali Coşkun Son Olarak Milletimiz Gücünü Ülkenin Kalkınması Barışı Ve Huzuru İçin Harcayacaktır Dedi.
Namaz Vakti 16 Temmuz 2022
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