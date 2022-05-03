Vali Coşkun Ramazan Bayramı Münasebetiyle Güvenlik Güçlerimizi Ziyaret Etti

Gaziantep Yolu Polis Uygulama Noktası’ndaki emniyet Personelimizi ziyaret eden Vali Coşkun, polislerimizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek, aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir Bayram dileğinde bulundu.

Daha sonra Onikişubat ve Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığımızı da ziyaret eden Vali Coşkun, Jandarma personelimizin bayramını tebrik ederek, sevenleriyle birlikte hayırlı bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için güvenlik güçlerimizin bayramlarda bile her daim görevlerinin başında bulunduklarını belirten Vali Coşkun, “Onların bu fedakârlığı sayesinde vatandaşlarımız evlerinde huzurlu bir bayram geçiriyorlar. Ülkemizde ve İlimizde huzuru sağlayan tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor, görevlerinde kolaylıklar diliyorum. İyi ki varlar” diye konuştu.