Vali Coşkun, şampiyon güreşçiyi ağırladı
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Makendonya’nın Başkenti Üsküp’te düzenlenen U-23 Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası’nda Avrupa Şampiyonu olan Kahramanmaraşlı sporcu Anıl Berk Kılıçsallayan’ı misafir etti.
KAHRAMANMARAŞ 25.05.2021, 14:42
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Makendonya’nın Başkenti Üsküp’te düzenlenen U-23 Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası’nda, 125 kiloda Altın Madalya kazanarak Türkiye’yi ve Kahramanmaraş’ı gururlandıran Milli güreşçi Anıl Berk Kılıçsallayan ve beraberindeki heyeti misafir etti.
Milli güreşçi Anıl Berk Kılıçsallayan ile bir süre sohbet eden Vali Coşkun, başarılı göreşçiyi şampiyonadaki başarısı ve azminden dolayı tebrik ederek başarılı sporcumuzun yetiştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Milli güreşçi Kılıçsallayan ise Vali Coşkun’a, temennilerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Anıl Berk Kılıçsallayan’a ziyaret esnasında, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ile Güreş İl Temsilcisi Ali Demir de eşlik etti.
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