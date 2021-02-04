Vali Coşkun, şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti

Vali Coşkun ilk olarak Kıbrıs Gazimiz Mehmet Küçük ve kıymetli ailesiyle, daha sonra ise Bingöl Gazimiz P. Uzm. Çvş. Adnan Mert Kulak ve değerli ailesiyle bir araya geldi.

Gazi ailelerimizin ziyaret edilmesinin ardından şehit ailelerimizle de bir araya gelen Vali Coşkun, Adıyaman Şehidimiz J. Ulş. Er Mücahit Şimşek ve Hakkari Şehidimiz P. Uzm. Çvş. Haşim Yenigül’ün kıymetli ailelerine de ziyaretlerde bulundu.