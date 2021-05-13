Vali Coşkun, şehitlik ziyaretinde bulundu

Şehit ailelerimizle bir süre hasbihal ederek bayramlarını tebrik eden Vali Coşkun, şehitlerimize rahmet dilerken ailelerimize sabrı cemil niyazında bulundu.

Ziyaret, şehitlerimizin mezarlarına karanfil bırakılmasının ardından okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ve yapılan dualarla sona erdi.

Şehitlik ziyaretine, Şehit Ailelerimiz, Vali Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu,Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Garnizon Komutan Yardımcısı Alb. Fatih Canbulat, İl Müftüsü Mustafa Tekin, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi Yönetimi katıldı.