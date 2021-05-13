Vali Coşkun, şehitlik ziyaretinde bulundu
Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde, şehit ailelerimizle birlikte şehitlik ziyareti yaptı.
KAHRAMANMARAŞ 13.05.2021, 18:00 13.05.2021, 18:05
Şehit ailelerimizle bir süre hasbihal ederek bayramlarını tebrik eden Vali Coşkun, şehitlerimize rahmet dilerken ailelerimize sabrı cemil niyazında bulundu.
Ziyaret, şehitlerimizin mezarlarına karanfil bırakılmasının ardından okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ve yapılan dualarla sona erdi.
Şehitlik ziyaretine, Şehit Ailelerimiz, Vali Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu,Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Garnizon Komutan Yardımcısı Alb. Fatih Canbulat, İl Müftüsü Mustafa Tekin, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi Yönetimi katıldı.
35°
açık
Namaz Vakti 13 Mayıs 2021
|İmsak
|03:41
|Güneş
|05:18
|Öğle
|12:34
|İkindi
|16:23
|Akşam
|19:40
|Yatsı
|21:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|39
|81
|2. Galatasaray
|39
|81
|3. Fenerbahçe
|39
|79
|4. Trabzonspor
|39
|68
|5. Sivasspor
|39
|62
|6. Hatayspor
|39
|61
|7. Alanyaspor
|39
|57
|8. Karagümrük
|39
|57
|9. Gaziantep FK
|39
|55
|10. Göztepe
|39
|51
|11. Konyaspor
|39
|49
|12. Rizespor
|39
|48
|13. Kasımpaşa
|39
|46
|14. Malatyaspor
|39
|45
|15. Başakşehir
|39
|45
|16. Antalyaspor
|39
|43
|17. Kayserispor
|39
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|39
|38
|20. Gençlerbirliği
|39
|38
|21. Denizlispor
|39
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|35
|80
|2. M. United
|35
|70
|3. Leicester City
|36
|66
|4. Chelsea
|35
|64
|5. West Ham
|35
|58
|6. Liverpool
|34
|57
|7. Tottenham
|35
|56
|8. Everton
|34
|55
|9. Arsenal
|35
|52
|10. Leeds United
|35
|50
|11. Aston Villa
|34
|48
|12. Wolverhampton
|35
|45
|13. Crystal Palace
|35
|41
|14. Southampton
|35
|40
|15. Burnley
|35
|39
|16. Newcastle
|35
|39
|17. Brighton
|35
|37
|18. Fulham
|35
|27
|19. West Bromwich
|35
|26
|20. Sheffield United
|35
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|35
|77
|2. Barcelona
|36
|76
|3. Real Madrid
|35
|75
|4. Sevilla
|36
|74
|5. Real Sociedad
|35
|56
|6. Real Betis
|35
|54
|7. Villarreal
|35
|52
|8. Celta de Vigo
|36
|50
|9. Athletic Bilbao
|36
|46
|10. Granada
|35
|45
|11. Osasuna
|36
|44
|12. Cádiz
|36
|43
|13. Levante
|36
|40
|14. Valencia
|36
|39
|15. Deportivo Alaves
|36
|35
|16. Getafe
|36
|34
|17. Huesca
|36
|33
|18. Real Valladolid
|35
|31
|19. Elche
|36
|30
|20. Eibar
|35
|29
Günlük GazetelerTümü