Vali Coşkun, Tıp Bayramı’nı kutladı
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, 14 Mart Tıp Bayramı’na özel bir kutlama mesajı yayımladı.
Vali Coşkun, mesajında şunları dile getirdi: “İnsan sağlığının korunması, mevcut sağlık sorunlarının giderilmesi tüm toplumların en önemli hedefidir. Bu nedenle hekimlik mesleği önemini hiçbir zaman kaybetmemiş, tarihin her döneminde kutsal bir meslek olarak kabul görmüştür.
“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturundan hareketle; fedakâr sağlık çalışanlarımızın gece gündüz demeden, insanları sağlığına kavuşturmak ve hayatlarını kurtarmak için göstermiş oldukları titiz ve insanüstü gayretleri, her türlü takdirin üzerindedir.
Bilindiği üzere olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Salgın hastalık nedeniyle ilimizdeki sağlık çalışanlarımız ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızdaki görevli personelimiz büyük bir fedakârlık örneği sergiliyor.
“14 Mart Tıp Bayramı” vesilesiyle salgının başladığı ilk günden bu yana büyük bir fedakârlıkla görevlerini yapan sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.
Kahramanmaraş Valiliği olarak bizler de devletimizden aldığımız güçle, sağlık hizmetlerinin herkese eşit ve yeterli bir şekilde ulaştırılmasına ve vatandaşlarımıza verilen hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesine özen gösteriyor, sağlık sektörünün sorunlarının çözülmesi için gerekli adımları atmaya kararlılıkla devam ediyoruz. İnanıyorum ki, sağlık hizmetlerinde hedeflerimize ulaşabilmeyi de yine değerli sağlık çalışanlarımızla birlikte başaracağız.
Bir nefeslik sıhhatin bile değerinin ölçülemeyeceğinin bilincinde olarak, kutsal mesleğinizin icrasında tüm güçlüklere rağmen; fedakar bir şekilde hizmet eden tüm sağlık çalışanlarımızın “14 Mart Tıp Bayramı’nı” kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim.”
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