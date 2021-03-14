Vali Coşkun, Tıp Bayramı’nı kutladı

Vali Coşkun, mesajında şunları dile getirdi: “İnsan sağlığının korunması, mevcut sağlık sorunlarının giderilmesi tüm toplumların en önemli hedefidir. Bu nedenle hekimlik mesleği önemini hiçbir zaman kaybetmemiş, tarihin her döneminde kutsal bir meslek olarak kabul görmüştür.

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturundan hareketle; fedakâr sağlık çalışanlarımızın gece gündüz demeden, insanları sağlığına kavuşturmak ve hayatlarını kurtarmak için göstermiş oldukları titiz ve insanüstü gayretleri, her türlü takdirin üzerindedir.

Bilindiği üzere olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Salgın hastalık nedeniyle ilimizdeki sağlık çalışanlarımız ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızdaki görevli personelimiz büyük bir fedakârlık örneği sergiliyor.