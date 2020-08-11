Vali Coşkun: Tüm vatandaş ve esnaflarımızın belirlenen kurallara azami derecede riayet etmeli

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve esnaf sanatkârlar odası başkanı Ahmet Kuybu, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere katılarak esnafları ve vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları noktasında uyardı.





Kahramanmaraş’ta kent genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetimler yapıldı.





Vali Coşkun, "Tespitlerimize göre bakanlığımız ve bilim kurulunun belirlemiş olduğu maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda büyük ölçüde uyduklarını gördük. Temennimiz tabi ki tüm vatandaş ve esnaflarımızın belirlenen kurallara azami derecede riayet etmesidir.” dedi.





Kahramanmaraş esnaf ve sanatkârlar odası başkanı Ahmet kuybu ise esnafların koronavirüse karşı almış oldukları tedbirlerin kendilerini gururlandırdığını söyledi.





Ayakkabıcılar Odası Başkanı Ali Köfte ve terziler odası başkanı Muhlis Akkurt’ta yapılan denetimleri Aksu Haber'e anlattı.



