Vali Coşkun'un 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Vali Coşkun mesajında: Sağlık hakkı günümüzde temel haklardan kabul edilmektedir.

Sağlık sektörünün iyi işleyen ve kolay erişilebilir bir hizmet yapısına sahip olması, insan sağlığının korunması, tüm bireylerin sağlık hizmetlerinden yararlanması toplumların ve devletlerin en önemli hedeflerindendir.

İnsan sağlığı ve mutluluğu için gece gündüz demeden, zaman ve mekân mefhumu gözetmeksizin çalışan hekimlerimizin ve diğer sağlık çalışanlarımızın gösterdikleri gayret ve fedakârlıklar her türlü övgünün üzerindedir.

Sağlık hizmetlerinin iyileşmesinde ve ilerlemesinde devletimizin yapmış olduğu yatırımların yanı sıra; kuşkusuz gece gündüz demeden mesai sarf eden hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın payı büyüktür.

14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle pandemi sürecinde Covid-19 ile mücadelede büyük bir fedakârlık gösteren sağlık çalışanlarımıza özverili çalışmalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle kendilerini hayat kurtarmaya vakfetmiş doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyor, koronavirüs mücadelesinde kaybettiğimiz tüm sağlık çalışanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.'' ifadelerine yer verdi.