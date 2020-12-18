Vali Coşkun: Vaka sayıları azalmaya başladı

Vali Coşkun; “ilimizde vaka sayıları ciddi oranda azalmaya başlandı. Ama tabi rehavete kapılmamak lazım mutlaka tedbirlere yine çok titiz bir şekilde riayet etmemiz gerekiyor dedi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun sözlerine şöyle devam etti;

“Çok şükür hamdolsun ilimizde vaka sayıları ciddi oranda azalmaya başlandı ama tabi rehavete kapılmamak lazım mutlaka tedbirlere yine çok titiz bir şekilde riayet etmemiz gerekiyor. Tabii bu özellikle tedbirler aşamasında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu aşamada üretimin tabii devam etmesi lazım. Biz İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanlığımızın talimatları doğrultusunda üretim zincirinin hiç aksama olmadan devam etmesi yönünde talimatları var. Dolayısıyla bizler de bu anlamda sanayicilerimizin ve üretim zincirinde olan bütün toplum kesimlerinin hiçbir sıkıntı yaşanmadan süreci devam ettirmeleri için gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz bir sıkıntı yaşamamaları için her türlü kolaylığı göstermeye çalışıyoruz. Şimdiye kadar çok şükür ilimizde o anlamda bir sıkıntı yaşanmadı. Ben tekrar Sizin nezdinizde tüm sanayicilerimiz de gösterdikleri duyarlılıktan dolayı tekrar teşekkür ediyorum.

“Temel Kodlama Ve Yazılım Metotları Projesi Eğitim Camiamıza Ve Şehrimize Hayırlı Olsun”

Bu proje ile inanıyorum ki öğrencilerimiz temel kodlama ve yazılım metotlarını öğrenerek geleceği ve yeni nesil teknolojiye daha hazır hale geleceklerdir. Ben yine her zaman desteğini hissettiğimiz değerli milletvekillerimize Bu projede başla TOBB başkanımız nezdinde Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası başkanımıza Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu başkanımıza ve milli eğitim müdürümüze ve değerli personellerine ve Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu projenin eğitim camiamıza ve Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum hepinizi tekrar Saygıyla sevgiyle selamlıyorum .” Haber: Gökhan Çalı