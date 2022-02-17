Vali Coşkun ve Başkan Okumuş'tan ziyaret!
Bir dizi ziyaretler için Türkoğlu ilçesine gelen Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ile birlikte narteks’in ziyaretinde bulundular.
KAHRAMANMARAŞ 17.02.2022, 16:11 17.02.2022, 17:35
Türkoğlu İlçesinde yeni üretime başlayan, şu an 300 vatandaşın çalıştığı, tam faaliyete geçtiğinde ise 1000 vatandaşın çalışacağı iş Adamı Mustafa Narlı 'ya ait NARTEKS'i ziyaret ettiler.
Üretimi yerinde inceleyerek, NARTEKS sahibi Mustafa Narlı'ya ve çalışanlara başarılar dilediler.
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