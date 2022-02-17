Vali Coşkun ve Başkan Okumuş'tan ziyaret!

Türkoğlu İlçesinde yeni üretime başlayan, şu an 300 vatandaşın çalıştığı, tam faaliyete geçtiğinde ise 1000 vatandaşın çalışacağı iş Adamı Mustafa Narlı 'ya ait NARTEKS'i ziyaret ettiler.

Üretimi yerinde inceleyerek, NARTEKS sahibi Mustafa Narlı'ya ve çalışanlara başarılar dilediler.