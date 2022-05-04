Vali Coşkun’dan çocuk evi ve huzurevine bayram ziyareti

Vali Coşkun ilk olarak, Çocuk Evleri Sitesindeki misafirlerimizi ziyaret etti.

Burada misafirlerimizin bayramlarını kutlayarak yakından ilgilenen Vali Coşkun ve eşi Sevilay Coşkun, siteyle ilgili yetkililerden bilgiler aldı.

Çocuk evleri ziyareti esnasında Valimiz Ömer Faruk Coşkun ve eşi Sevilay Coşkun’a, bir misafirimiz tarafından müzik dinletisi de sunuldu.

Daha sonra ise huzurevini ziyaret eden Vali Coşkun, büyüklerimize karanfil takdim ederek, bayramlarını kutladı.

Vali Coşkun büyüklerimizle yaptığı hasbihalde, “Büyüklerimiz geçmiş ile geleceğimiz arasında köprü vazifesi gören, kültürümüzü yarınlara taşımamızı sağlayan ve her zaman tecrübelerinden yararlandığımız en değerli varlıklarımızdır.

Ramazan Bayramı dolayısıyla bizlerde siz değerli büyüklerimizi ziyaret edip hayır dualarınızı almaya çalıştık. Çok şükür huzurevinde konuk ettiğimiz siz kıymetli büyüklerimizin sağlık durumu ve moral, motivasyonları gayet iyi.

Bu vesileyle sizlerin nezdinde tüm büyüklerimize sağlık ve afiyet içerisinde hayırlı, uzun ömürler diliyor, Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum,” dedi.

Vali Coşkun’a ziyaretleri esnasında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Kahramanmaraş Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Ahmet Tüten ve Çocuk Evleri Sitesi Müdür Yardımcısı Furkan Öncülokur eşlik etti.