Vali Coşkun’dan Dulkadiroğlu Kaymakamlığına Ziyaret
Vali Ömer Faruk Coşkun, kısa bir süre önce hizmete açılan Dulkadiroğlu Kaymakamlığımızın yeni hizmet binasını ziyaret ederek, binanın son durumuyla ilgili yerinde incelemelerde bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 04.01.2021, 20:07 04.01.2021, 20:24
Vali Coşkun, ziyaret esnasında binanın genel durumu ile binaya taşınması düşünülen birimler ve binada yapılması planlanan çalışmalarla ilgili Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan’dan bilgiler aldı.
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