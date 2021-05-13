Vali Coşkun’dan Emniyet ve Jandarma Personeline bayram ziyareti

İlk ziyaretini, Pazarcık-Narlı yol ayrımındaki uygulama noktasına yaparak jandarma personelinin Ramazan Bayramı’nı tebrik eden Vali Coşkun, daha sonra ise Gaziantep yolu üzerindeki Uygulama Noktası’nda görev yapan polis memurlarının da bayramını kutladı.

Emniyet ve jandarma personelimizin herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına bayramda da fedakar bir şekilde çalıştığını ifade eden Vali Coşkun, tüm güvenlik güçlerimize görevlerinde kolaylıklar diledi.

Ziyaretlerde Vali Coşkun’a, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Numan Öksüz, Pazarcık Kaymakamı Adil Nas ve Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan da eşlik etti.