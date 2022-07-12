Vali Coşkun’dan Huzurevi ve Çocuk Hastanesine Bayram Ziyareti

Vali Coşkun ve eşi, huzurevindeki büyüklerimize karanfil takdim ederek Kurban Bayramını tebrik etti.

Ziyaret esnasında büyüklerimizle bir süre de hasbihal eden Vali Coşkun, “Geçmişten bugüne köprü vazifesi gören, milli ve manevi değerlerimizin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan büyüklerimize her zaman minnettarız. Kurban Bayramı dolayısıyla bizlerde büyüklerimizi ziyaret edip hayır dualarını almaya çalıştık.” dedi.

Vali Coşkun, daha sonra ise Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne sağlık çalışanlarımıza ve hastalara ziyarette bulundu.

Ziyaret sırasında Başhekim Uzm. Dr. Vehbi Şirikçi’den bilgiler alan Vali Coşkun daha sonra hastaları odalarında ziyarette bulunarak gül takdim edip bayramlarını kutlandı.

Burada bir değerlendirmede bulunan Vali Coşkun, "Bugün Hastanemizi ziyaret ederek, tedavi gören vatandaşlarımıza hem geçmiş olsun dileklerimizi iletmek hem de bayramlarını kutlamak istedik. Tüm hastalara Allah'tan acil şifalar diliyorum" dedi.

Hastaların durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Vali Coşkun, hasta yakınları ile de bir süre sohbet ederek bayramlarını kutladı. Hastalar ve yakınları ise ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Vali Coşkun ve eşine nazik ziyaretleri için teşekkür ettiler.

Son olarak Hastane personeli ile de bayramlaşan Vali Coşkun, tüm sağlık personeline gösterdikleri fedakârlık ve özveriden dolayı teşekkür ederek görevlerinde kolaylıklar diledi.