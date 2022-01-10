Vali Coşkun’dan Kaymakamlarla değerlendirme toplantısı

Vali Coşkun başkanlığında yapılan toplantıda, 2021 yılı faaliyetlerinde gerçekleşmeler ve karşılaşılan güçlükler ile 2022 yılı yatırım planları değerlendirildi.

Vali Coşkun toplantıda ayrıca, ilçelerimizin eğitim, sağlık, güvenlik hizmetleri başta olmak üzere; tüm kamu hizmetleri, devam eden yatırımlar ve koordinasyonu gerektiren konular hakkında Kaymakamlarımızdan bilgi aldı.

Kaymakamlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Vali Coşkun, 10 Ocak İdareciler Günü’nü kutladı.