Vali Coşkun’dan Ramazan Bayramı Münasebetiyle Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve 112 Çağrı Merkezi’ne Ziyaret

Hastalara ve yakınlarına karanfil takdim ederek hayırlı bayramlar dileğinde bulunan Vali Coşkun, bayramın hastalarımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.

Sağlık çalışanlarımıza da karanfil takdim ederek bir süre hasbihal eden Vali Coşkun; “ Salgınla mücadelede sağlık teşkilatımız gecesini gündüzüne katıp fedakârca çalışarak salgının üstesinden gelinmesinde büyük emekleri var Bu vesile ile sizlerin nezdinde tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor, başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum. İnşallah millet olarak sağlıklı yarınlarda buluşmak dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun” dedi.

Vali Coşkun, 112 Acil Çağrı Merkezi ve GAMER (Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi) personeliyle de bir araya gelerek çalışanların bayramlarını kutlayıp görevlerinde kolaylıklar diledi.