Vali Coşkun’un 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı!

Kahramanmaraş Valisi Coşkun yayımladığı mesajında, “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin” 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilmesi münasebetiyle, her yıl 10 Aralık “Dünya İnsan Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır.

İnsan haklarının anayasası olarak tanımlanan bu beyanname, insana onurlu bir yaşam sağlamak için herkesin; ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal düşünce gibi herhangi bir ayrım gözetmeksizin beyannamede yer alan bütün haklardan ve özgürlüklerden yararlanabileceğini hüküm altına almıştır.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini ilk imzalayan ülkeler arasında olan Türkiye, demokrasi, insan hakları, şeffaflık, kadın-erkek eşitliği, hukukun üstünlüğü gibi ortak değerlerimizin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarını her daim kararlılıkla sürdürecektir.

İlimizde ise tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte, gerek vatandaşlarımızın hak ve özgürlükler konusunda bilinçlendirilmesini sağlamak, gerekse de bu alanda herhangi bir aksaklığa meydan vermemek için gayret etmekteyiz.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle, yaratılmışların en şereflisi olan insanın temel hak ve hürriyetleriyle ilgili toplumumuzu bilinçlendiren, bu temel hak ve özgürlüklerin korunması çalışmalarına katkı sunan kamu kurum ve kuruluşlarımızın çalışanlarımıza, kolluk kuvvetlerimize, yerel medya mensuplarımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.

Her alanda insan haklarının ön planda tutulması temennisiyle, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutluyor, tüm dünyada barış, adalet ve huzura vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.