Vali Coşkun’un 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Halkımızın dünyada ve ülkemizde gerçekleşen olaylardan ve gelişmelerden haberdar olma hakkı, demokratik ve şeffaf toplum olmanın şartlarından biridir.
Olayları ilkeli yayıncılık anlayışının bir gereği olarak tarafsız ve doğru bir şekilde halka aktarmak basının başlıca görevi; doğru ve zamanında bilgi almak da vatandaşın en doğal hakkıdır.
Güvenilir ve doğru habercilik, objektiflik, basın meslek ilkelerine bağlılık, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi prensipler gazetecilik mesleğinin vazgeçilmez ilkeleridir.
Vatandaşlarımızı aydınlatmak için günün her saatinde haber peşinde koşan basın mensuplarımız; zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu bir taraftan gelişen olaylar karşısında aydınlatırken bir taraftan da halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getirmektedir. Ayrıca yerel basın mensupları, kamuoyunu aydınlatma görevlerinin yanı sıra bulundukları ilin sosyal, kültürel, ekonomik yönden gelişimine de katkı sunmaktadırlar. Bu anlamda, ilimizde görev yapan basın mensuplarımızın da görevlerini en iyi şekilde ifa ettiğine yürekten inanıyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle; gazeteciliğe emek ve gönül veren tüm basın mensuplarımıza sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu uzun bir meslek
hayatı diliyor, ebediyete irtihal eden değerli basın mensuplarını ise rahmetle anıyorum.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüz kutlu olsun.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|20
|49
|2. Konyaspor
|20
|39
|3. Başakşehir
|20
|34
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|20
|32
|6. Gaziantep FK
|20
|31
|7. Adana Demirspor
|19
|30
|8. Sivasspor
|20
|29
|9. Beşiktaş
|20
|29
|10. Alanyaspor
|20
|29
|11. Kayserispor
|20
|27
|12. Galatasaray
|20
|27
|13. Karagümrük
|20
|27
|14. Giresunspor
|20
|25
|15. Antalyaspor
|20
|22
|16. Göztepe
|20
|18
|17. Kasımpaşa
|20
|18
|18. Altay
|20
|18
|19. Rizespor
|20
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|19
|42
|2. Ankaragücü
|19
|39
|3. Erzurumspor
|19
|37
|4. Eyüpspor
|19
|35
|5. Bandirmaspor
|19
|32
|6. Istanbulspor
|19
|30
|7. Adanaspor
|19
|29
|8. Samsunspor
|18
|27
|9. Genclerbirligi
|19
|26
|10. Boluspor
|19
|24
|11. Tuzlaspor
|19
|24
|12. Kocaelispor
|19
|24
|13. Manisa Futbol Kulubu
|19
|22
|14. Menemenspor
|19
|22
|15. Altinordu
|18
|22
|16. Keciorengucu
|18
|19
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|19
|19
|19. Balıkesirspor
|19
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham
|20
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton
|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|20
|23
|12. Brentford
|19
|23
|13. Aston Villa
|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|20
|29
|9. Athletic Bilbao
|21
|28
|10. Valencia
|20
|28
|11. Espanyol
|19
|26
|12. Osasuna
|20
|25
|13. Granada
|20
|24
|14. Celta de Vigo
|20
|23
|15. Mallorca
|20
|20
|16. Getafe
|20
|18
|17. Deportivo Alaves
|20
|17
|18. Elche
|19
|16
|19. Cádiz
|20
|14
|20. Levante
|20
|11