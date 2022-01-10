Vali Coşkun’un 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Olayları ilkeli yayıncılık anlayışının bir gereği olarak tarafsız ve doğru bir şekilde halka aktarmak basının başlıca görevi; doğru ve zamanında bilgi almak da vatandaşın en doğal hakkıdır.

Güvenilir ve doğru habercilik, objektiflik, basın meslek ilkelerine bağlılık, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi prensipler gazetecilik mesleğinin vazgeçilmez ilkeleridir.

Vatandaşlarımızı aydınlatmak için günün her saatinde haber peşinde koşan basın mensuplarımız; zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu bir taraftan gelişen olaylar karşısında aydınlatırken bir taraftan da halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getirmektedir. Ayrıca yerel basın mensupları, kamuoyunu aydınlatma görevlerinin yanı sıra bulundukları ilin sosyal, kültürel, ekonomik yönden gelişimine de katkı sunmaktadırlar. Bu anlamda, ilimizde görev yapan basın mensuplarımızın da görevlerini en iyi şekilde ifa ettiğine yürekten inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; gazeteciliğe emek ve gönül veren tüm basın mensuplarımıza sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu uzun bir meslek

hayatı diliyor, ebediyete irtihal eden değerli basın mensuplarını ise rahmetle anıyorum.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüz kutlu olsun.