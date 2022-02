Vali Coşkun’un 12 Şubat Kurtuluş Bayramı mesajı

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Maraş’ın, Anadolu’ya cesaret veren milli direniş ruhunun adı olduğunu vurguladı. Vali Coşkun mesajında şu ifadeleri kullandı, “Maraş; istiklalimizin simgesi Şanlı Bayrağımızın işgal kuvvetlerince indirilmesi üzerine, bayrağımızı burçlara yeniden dikerek; birliği, beraberliği ve destansı mücadelesi ile Anadolu'ya cesaret veren milli direniş ruhunun adıdır. Hamdolsun, Kahramanmaraşlılar olarak bizler de bugün bu onurlu mücadelenin ve kahramanlık destanının 102. yıl dönümüne ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Kahramanlıklarıyla nam salmış necip milletimizin torunlarına hizmet etmenin onurunu yaşadığımı da ayrıca ifade etmek istiyorum. Çanakkale ruhunun şahlanışı ve bağımsızlığımızın tezahürü olan 12 Şubat Destanı, tarihimizin en müstesna kazanımlarından biri olmuştur. Şehirlerinin işgal altında olmasını hiçbir şekilde kabullenmeyen Maraşlı'ların, Sütçü İmam Olayı ve Bayrak Olayı ile tetiklenen direnişi, 12 Şubat 1920 tarihinde zaferle sonuçlanmıştır. Maraşlı edelerimizin ve bacılarımızın bu fedakârca mücadelesi ve olağanüstü zaferi, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından önce “Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası” ile sonrasında ise “Kahraman” unvanı ile taçlandırılmıştır.

“BU RUHU DİRİ TUTMALI VE DAİM KILMALIYIZ”

Arslan Bey, Sütçü İmam, Rıdvan Hoca, Senem Ayşe, Avukat Mehmet Ali Bey, Abdal Halil Ağa'nın ve ismini sayamadığımız nice kurtuluş mücadelemizin kahramanlarının vermiş olduğu amansız mücadele ruhu, bizlere her daim örnek olmalı, ülkemizi ve milletimizi tehdit eden tüm unsurlara karşı da bu ruhu diri tutmalı ve daim kılmalıyız. Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan vatanımızın her karış toprağına sahip çıkmalı ve gelecek nesillere en iyi şekilde teslim etmeliyiz. Bu toprakları bize vatan yapan kahraman ecdadımızın emanetine sahip çıkmanın yanı sıra; ülkemizi ve şehrimizi her anlamda hak ettiği yere taşımak da yine en önemli hedeflerimiz arasında olmalıdır. Bu duygularla, kahraman şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, değerli Kahramanmaraşlı Hemşehrilerimin 12 Şubat Kurtuluş Bayramı'nın 102. yıl dönümünü kutluyor, bütün vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum.”