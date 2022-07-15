banner86

banner85

Vali Coşkun’un 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Mesajı

Tarih boyunca birçok kez istiklal ve istikbal mücadelesi veren aziz milletimiz, nice şanlı zaferler nice kahramanlık destanları yazmıştır. Bu uğurda büyük bedeller ödeyen milletimiz, hiçbir dönemde esaret altında yaşamamış kutsal bildiği vatan topraklarını canı pahasına korumuştur.

KAHRAMANMARAŞ 15.07.2022, 14:39
Vali Coşkun’un 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Mesajı

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY terör örgütünün alçak darbe girişimine karşı aziz milletimiz, kadını erkeği yaşlısı genciyle canını ortaya koymuş, kendi iradesine ve özgürlüğüne yapılan hain saldırı karşısında dimdik bir duruş sergileyerek, yeniden bir dirilişe imza atmıştır.

15 Temmuz darbe girişimiyle devletimizin varlığı, ülkemizin birlik ve bütünlüğü, milli egemenliği hedef alınmış, buna karşın,

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kahraman milletimizin kararlı duruşu ve onurlu direnişiyle, canları pahasına bu hain teşebbüs bertaraf edilmiştir.

Ay Yıldızlı Bayrağımızın gölgesi altında sonsuza kadar bağımsız yaşamaya ant içmiş Türk Milleti istiklali ve istikbali uğruna canını ortaya koymaktan hiçbir zaman çekinmeyecektir.

İçten ve dıştan birlik ve beraberliğimizi bozmaya kalkışanlara karşı 15 Temmuz’da nasıl bir araya geldiysek bundan sonra da yine birlik ve beraberlik içerisinde bu milli duruşu ortaya koyacağız. Milletimiz, bu uğurdaki kararlı duruşunu dünya var oldukça gösterecek ve bütün gücünü ülkemizin kalkınması, barışı ve huzuru için harcayacaktır.

Devletimizin tüm kurumları, silahlı kuvvetleri, güvenlik güçleri ve asil milletimizin dua ve destekleriyle; ülkemizin birlik ve beraberliğine, huzuruna, devletimizin bekasına kast eden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı verilen mücadeleden asla taviz verilmeyecektir. Milletimizin 15 Temmuz gecesi verdiği büyük kahramanlık destanı ise asla unutulmayacak ve daima yaşatılacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle;

Vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin bölünmez bütünlüğü ve devletimizin bekası için canlarını feda ederek şehadet şerbeti içen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, milli iradeye ve demokrasimize sahip çıkan aziz milletimizi ve Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizi saygıyla selamlıyorum.

#Vali Coşkun #15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 15 Temmuz 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31