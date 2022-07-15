Vali Coşkun’un 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Mesajı

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY terör örgütünün alçak darbe girişimine karşı aziz milletimiz, kadını erkeği yaşlısı genciyle canını ortaya koymuş, kendi iradesine ve özgürlüğüne yapılan hain saldırı karşısında dimdik bir duruş sergileyerek, yeniden bir dirilişe imza atmıştır.

15 Temmuz darbe girişimiyle devletimizin varlığı, ülkemizin birlik ve bütünlüğü, milli egemenliği hedef alınmış, buna karşın,

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kahraman milletimizin kararlı duruşu ve onurlu direnişiyle, canları pahasına bu hain teşebbüs bertaraf edilmiştir.

Ay Yıldızlı Bayrağımızın gölgesi altında sonsuza kadar bağımsız yaşamaya ant içmiş Türk Milleti istiklali ve istikbali uğruna canını ortaya koymaktan hiçbir zaman çekinmeyecektir.

İçten ve dıştan birlik ve beraberliğimizi bozmaya kalkışanlara karşı 15 Temmuz’da nasıl bir araya geldiysek bundan sonra da yine birlik ve beraberlik içerisinde bu milli duruşu ortaya koyacağız. Milletimiz, bu uğurdaki kararlı duruşunu dünya var oldukça gösterecek ve bütün gücünü ülkemizin kalkınması, barışı ve huzuru için harcayacaktır.

Devletimizin tüm kurumları, silahlı kuvvetleri, güvenlik güçleri ve asil milletimizin dua ve destekleriyle; ülkemizin birlik ve beraberliğine, huzuruna, devletimizin bekasına kast eden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı verilen mücadeleden asla taviz verilmeyecektir. Milletimizin 15 Temmuz gecesi verdiği büyük kahramanlık destanı ise asla unutulmayacak ve daima yaşatılacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle;

Vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin bölünmez bütünlüğü ve devletimizin bekası için canlarını feda ederek şehadet şerbeti içen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, milli iradeye ve demokrasimize sahip çıkan aziz milletimizi ve Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizi saygıyla selamlıyorum.