Vali Coşkun’un 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Vali Coşkun, mesajında, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğu, coşkusu ve heyecanı içerisindeyiz.

19 Mayıs, esareti asla kabul etmeyen, Aziz Milletimizin varlık-yokluk mücadelesinin ilk adımıdır. Tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs, Cumhuriyetimizin kuruluş müjdesi, milletimizin istiklalinin umut ışığı olmuştur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençliğe armağan edilen bu değerli emaneti yaşatmak ve korumak, gençliğimiz başta olmak üzere hepimizin ortak sorumluluğudur.

*Sevgili gençler; *

Aziz şehitlerimizin canları pahasına savundukları bu mukaddes vatanın geleceği, istiklal şuuruyla yetişen sizlere emanet edildi.

Gençlerimiz milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya sarılıp ilim ve irfan ile kuşandıkça hiç kimse bu ülkenin geleceğinden, refahından ve ilerlemesinden şüphe duymayacaktır.

Bizler de gençliğimize güveniyor, onların yüzündeki ışıltıda, her geçen gün güçlenen ülkemizin geleceğini görüyoruz. Gençliğimizin ecdadının kanlarıyla sulayıp canları pahasına koruduğu bu vatan topraklarını, en kutsal emanet bilip, canları pahasına koruyacağına da yürekten inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle 103 yıl önce başlattığı bağımsızlık mücadelesi neticesinde bizlere Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; milli mücadele kahramanlarımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” ifadelerine yer verildi.