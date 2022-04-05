Vali Coşkun’un Kahramanmaraş’a İstiklal Madalyası Verilişinin 97. Yıl Dönümü Mesajı

Vali Coşkun mesajında, ‘Şehrinin işgal altında olmasını hiçbir zaman kabul etmeyen Maraş halkı, vatanını ve bayrağını savunmak için zor koşullar altında büyük bir mücadele örneği sergileyerek kurtuluş savaşının ilk kıvılcımını ateşlemiştir.

Sütçü İmam, Arslan Bey, Rıdvan Hoca, Senem Ayşe ve daha nice adını sayamadığımız milli mücadelemizin kahramanları ve Maraş halkı sayesinde kazanılan bu zafer, TBMM tarafından takdir edilerek “5 Nisan 1925’te Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası” ile taçlandırılmıştır.

Kahraman ecdadımızın bizlere miras bıraktığı istiklal madalyası; ilelebet Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin gururu, cesaret ve fedakarlığının ilham kaynağı olacaktır.

Kahraman ecdadımızın evlatları olarak vatan, millet ve bayrak sevgisini, birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde her daim yaşatıp gelecek nesillere de bu ruhu aktarmak, bizlerin en büyük sorumluluğu olmalıdır.

Bu vesileyle şehrimize “Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası” verilişinin 97. yıl dönümünü kutluyor, bizlere bu gururu yaşatan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi minnet, rahmet ve şükranla yad ediyorum.’ dedi.