Vali Ömer Faruk Coşkun'dan Aksu Televizyonu Yönetim Kurulu ve çalışanlarına ziyaret!

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun kent genelinde ziyaretlerine devam ediyor.

Vali coşkun medya ziyaretleri kapsamında Aksu TV’ye bir ziyaret gerçekleştirdi.

Aksu TV binasını Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit ile tek tek gezen Vali Coşkun işleyiş hakkında bilgiler aldı.

Daha sonra bir açıklama yapan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun şehrin ilk ve tek kanalı olan Aksu TV’nin gayretlerinden dolayı teşekkür etti.