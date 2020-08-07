Vali Ömer Faruk Coşkun'dan Andırın'a ziyaret!
Vali Ömer Faruk Coşkun, bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Andırın ilçemizi ziyaret etti.
Andırın Kaymakamı İbrahim Güneş ve Belediye Başkanı Ahmet Doğan tarafından karşılanan Vali Coşkun, ilk olarak İlçe Kaymakamlığını ziyaret etti.
Andırın ilçemize yeni atanan Kaymakam İbrahim Güneş’e hayırlı olsun dileklerinde bulunan Vali Coşkun, ilçe hakkında Kaymakam Güneş’ten bilgiler aldı.
Kaymakamlık ziyaretinin ardından Andırın Belediyesi’ne geçen Vali Ömer Faruk Coşkun, yapılan yatırımlar ve planlanan projeler hakkında Belediye Başkanı Ahmet Doğan tarafından bilgilendirildi.
Vali Coşkun, ziyaretlerinde yaptığı açıklamada İlçemize yapılacak hizmetler ve kamu yatırımlarının her aşamasında birlikte gayret göstereceklerini belirtti.
Vali Coşkun, Kaymakam İbrahim Güneş ve Belediye Başkanı Ahmet Doğan’a çalışmalarında başarılar diledi.
Programların ardından Andırınlı hemşehrilerimizle de selamlaşıp bir süre hasbihal eden ve esnaflarımızı da ziyaret eden Vali Coşkun, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulması hususunda hatırlatmalarda bulundu
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