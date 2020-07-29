Vali Ömer Faruk Coşkun'dan Çağlayancerit'e ziyaret!

Vali Coşkun'a, Kaymakam Vekili Pazarcık Kaymakamı Adil Nas tarafından ilçenin ekonomik yapısı, eğitim, sağlık ve asayiş hizmetleri, tarımsal faaliyetler, tarihi ve kültürel varlıkları hakkında bilgi verildi.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Çağlayancerit Belediye Başkanlığı’nı ziyaret eden Vali Ömer Faruk Coşkun, Başkan Hanifi Sarıaltun’dan Belediye hizmetleri ile ilgili bilgiler aldı.

Belediye bahçesinde de Çağlayanceritli vatandaşlar ve muhtarlarla bir araya gelen Vali Coşkun, vatandaşlarımızın sorun ve taleplerini dinleyerek bir süre hasbihal etti.

İlçemize yapılacak kamu yatırımları için birlikte gayret göstereceklerini belirten Coşkun, Kaymakam Adil Nas ve Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun’a çalışmalarında başarılar diledi.

Vali coşkun, programların ardından esnaf ve vatandaşlarla da selamlaşarak bir süre sohbet etti. Coşkun ayrıca, yol uygulama noktasında görev yapan emniyet ve jandarma personelini de ziyaret ederek, görevlerinde kolaylıklar diledi.