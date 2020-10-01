Vali Ömer Faruk Coşkun'dan esnaf ziyareti!

Ziyarette esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulunan Vali Coşkun, pandemi döneminde ilgili bakanlıklarımızın ve bilim kurulumuzun almış olduğu tedbir kararlarına da harfiyen uyulması hususunda hatırlatmalarda bulundu.

Vali Coşkun burada yaptığı konuşmada “ Ilıca mahallemiz Sağlık Turizmi açısından bölgemiz ve şehrimiz adına önemli bir konumda. Bugün bizde Ilıca bölgemizdeki esnaf ve vatandaşlarımızla hasbihal etme imkanı bulduk. Esnaflarımız geçtiğimiz yıllara göre bu yıl, pandemiden dolayı ziyaretçi yoğunluğunun azlığından şikayetçi.

Temennimiz odur ki tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgın hastalıktan inşallah bir an önce kurtuluruz ve Ilıcamız tıpkı önceden olduğu gibi ziyaretçi ve misafirlerin yoğun olduğu özlediğimiz günlerine döner. Normal yaşantımıza dönmek için ise maske, mesafe ve temizlik konularına azami derecede dikkat etmeliyiz. Hep birlikte gayret edersek bu salgın hastalığın üstesinden geliriz inşallah “ diye konuştu.